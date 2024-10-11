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Responsible Statecraft: Израиль играет жестко, пытаясь втянуть США в войну с Ираном

Израильское правительство не поделилось с администрацией Байдена деталями планируемых ответных мер в отношении Ирана, хотя США не исключили возможность поддержки ответных действий Израиля с помощью собственных разведывательных данных или авиаударов, пишет Дэниел Ларисон в статье для Responsible Statecraft.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно изданию, отсутствие общения по этому вопросу между Израилем и США примечательно само по себе, но тот факт, что американские военные обсуждают возможность нанесения авиаударов по иранским объектам в поддержку атаки Израиля, вызывает тревогу.

США не могут на законных основаниях начать военные действия против Ирана в поддержку ответных мер Израиля, как бы Белый дом ни пытался выдать это за «меры обороны».

В рамках конституционной системы США недопустимо, чтобы национальные вооруженные силы участвовали в нападении на другую страну без разрешения конгресса. Американский президент самостоятельно может отдать военным приказ о начале боевых действий, только если территория или вооруженные силы США подвергнутся нападению.

Любая поддержка США израильского нападения на Иран станет серьезной ошибкой.

Прямые атаки Израиля на Иран не положат конец взаимным репрессалиям между двумя государствами. Они почти наверняка приведут к тому, что Иран будет вынужден ответить тем же.

Если Вашингтон будет каким-либо образом содействовать израильскому нападению, это может привести к тому, что войска и корабли США на Ближнем Востоке станут мишенью для Ирана. Не вызывает сомнений, что прямые удары США по иранским силам или объектам приведут к новым нападениям на американский персонал и попранию американских интересов.

Хотя администрация Байдена продолжает оказывать безоговорочную поддержку Израилю, независимо от действий его правительства, американо-израильские отношения вышли на новый низкий уровень. Израиль неоднократно атаковал Сирию, Ливан и Иран, не уведомляя Вашингтон об этом заранее и игнорируя то, что США до сих пор оказывали ему всеобъемлющую поддержку и защиту.

В результате интенсивных авиаударов Израиля погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и, возможно, сотни мирных жителей, но израильское правительство заранее не поставило в известность США о начале этой атаки. Возможно, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил, что США выступили бы против таких интенсивных ударов, если бы узнали о них раньше.

Как утверждает журналистка Лора Розен, Нетаньяху запрещал своему министру обороны Йоаву Галанту отправиться в США для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Якобы Нетаньяху не разрешал Галанту ехать в Вашингтон, пока Байден не позвонит ему и израильский кабинет министров не одобрит план нападения. Байден и Нетаньяну не разговаривали с августа. В среду появились сообщения, что Байден все же провел телефонный разговор с Нетаньяху.

Администрация Байдена несет ответственность за поощрение «неосторожного вождения» со стороны Израиля. Специалист по международным отношениям Барри Позен так объясняет концепцию «неосторожного вождения»:

Небольшие государства или негосударственные субъекты, которые по ряду причин стали уверены в приверженности США, ведут себя безрассудно. Они преследуют свои собственные узкие интересы, даже если они расходятся с интересами Соединенных Штатов.

Барри Позен
специалист по международным отношениям

США рефлекторно поддерживали Израиль на каждом шагу и помогали ему защититься от последствий его нападений на соседние страны. Нетаньяху воспользовался этой непоколебимой поддержкой, чтобы задрать ставки. Это стало катастрофой для региона и ударом по интересам США. И это стало возможным вследствие чрезмерной поддержки Вашингтона.

Остин заявил, что Израиль «наносит серьезные удары по своим противникам, зная, что Соединенные Штаты — как главный союзник Израиля — поддержат его своим военным и дипломатическим весом». Представители администрации Байдена признают, что их безоговорочная поддержка Израиля оказывает негативное влияние на принятие им решений, но не желают менять курс и обуздывать Нетаньяху.

США должны призвать Израиль воздержаться от дальнейших нападений на Иран и иранские вооруженные силы, и они должны использовать свои значительные рычаги воздействия, чтобы убедиться, что Израиль прислушается. Очередной раунд обмена ударов с Ираном только подольет масла в конфликт и спровоцирует новые ответные меры.

Ни Израиль, ни США не могут позволить себе войну с Ираном, и американское правительство должно приложить максимум усилий, чтобы минимизировать вероятность этой войны.

К сожалению, в администрации Байдена, похоже, нет желания остановить сползание к более масштабному конфликту с участием вооруженных сил США.