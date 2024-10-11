Responsible Statecraft: Израиль играет жестко, пытаясь втянуть США в войну с Ираном

Согласно изданию, отсутствие общения по этому вопросу между Израилем и США примечательно само по себе, но тот факт, что американские военные обсуждают возможность нанесения авиаударов по иранским объектам в поддержку атаки Израиля, вызывает тревогу.
В рамках конституционной системы США недопустимо, чтобы национальные вооруженные силы участвовали в нападении на другую страну без разрешения конгресса. Американский президент самостоятельно может отдать военным приказ о начале боевых действий, только если территория или вооруженные силы США подвергнутся нападению.
Любая поддержка США израильского нападения на Иран станет серьезной ошибкой.
Если Вашингтон будет каким-либо образом содействовать израильскому нападению, это может привести к тому, что войска и корабли США на Ближнем Востоке станут мишенью для Ирана. Не вызывает сомнений, что прямые удары США по иранским силам или объектам приведут к новым нападениям на американский персонал и попранию американских интересов.
Хотя администрация Байдена продолжает оказывать безоговорочную поддержку Израилю, независимо от действий его правительства, американо-израильские отношения вышли на новый низкий уровень. Израиль неоднократно атаковал Сирию, Ливан и Иран, не уведомляя Вашингтон об этом заранее и игнорируя то, что США до сих пор оказывали ему всеобъемлющую поддержку и защиту.
В результате интенсивных авиаударов Израиля погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и, возможно, сотни мирных жителей, но израильское правительство заранее не поставило в известность США о начале этой атаки. Возможно, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил, что США выступили бы против таких интенсивных ударов, если бы узнали о них раньше.
Как утверждает журналистка Лора Розен, Нетаньяху запрещал своему министру обороны Йоаву Галанту отправиться в США для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Якобы Нетаньяху не разрешал Галанту ехать в Вашингтон, пока Байден не позвонит ему и израильский кабинет министров не одобрит план нападения. Байден и Нетаньяну не разговаривали с августа. В среду появились сообщения, что Байден все же провел телефонный разговор с Нетаньяху.
Администрация Байдена несет ответственность за поощрение «неосторожного вождения» со стороны Израиля. Специалист по международным отношениям Барри Позен так объясняет концепцию «неосторожного вождения»:
Небольшие государства или негосударственные субъекты, которые по ряду причин стали уверены в приверженности США, ведут себя безрассудно. Они преследуют свои собственные узкие интересы, даже если они расходятся с интересами Соединенных Штатов.
США рефлекторно поддерживали Израиль на каждом шагу и помогали ему защититься от последствий его нападений на соседние страны. Нетаньяху воспользовался этой непоколебимой поддержкой, чтобы задрать ставки. Это стало катастрофой для региона и ударом по интересам США. И это стало возможным вследствие чрезмерной поддержки Вашингтона.
Остин заявил, что Израиль «наносит серьезные удары по своим противникам, зная, что Соединенные Штаты — как главный союзник Израиля — поддержат его своим военным и дипломатическим весом». Представители администрации Байдена признают, что их безоговорочная поддержка Израиля оказывает негативное влияние на принятие им решений, но не желают менять курс и обуздывать Нетаньяху.
США должны призвать Израиль воздержаться от дальнейших нападений на Иран и иранские вооруженные силы, и они должны использовать свои значительные рычаги воздействия, чтобы убедиться, что Израиль прислушается. Очередной раунд обмена ударов с Ираном только подольет масла в конфликт и спровоцирует новые ответные меры.
К сожалению, в администрации Байдена, похоже, нет желания остановить сползание к более масштабному конфликту с участием вооруженных сил США.