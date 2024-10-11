Responsible Statecraft: Израиль играет жестко, пытаясь втянуть США в войну с Ираном

Как утверждает журналистка Лора Розен, Нетаньяху запрещал своему министру обороны Йоаву Галанту отправиться в США для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Якобы Нетаньяху не разрешал Галанту ехать в Вашингтон, пока Байден не позвонит ему и израильский кабинет министров не одобрит план нападения. Байден и Нетаньяну не разговаривали с августа. В среду появились сообщения, что Байден все же провел телефонный разговор с Нетаньяху.