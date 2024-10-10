Corriere della Sera: Киев прекратит огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС

Ну, а скорее всего, даже до самых упертых представителей военно-политического руководства в Киеве начинает доходить, что мобилизационные ресурсы страны далеко не безграничны, что воевать длительное время при таком уровне потерь среди личного состава Украина не сможет, и даже вполне возможен парагвайский вариант и ситуация, при которой за рычаги и штурвалы западных боевых машин и к орудиям в уже вполне обозримые сроки будет просто некого посадить и поставить.