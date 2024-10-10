Макрон назвал причину ареста Дурова в Париже

Французский лидер дал редкое интервью, в котором заявил, что Telegram, как и некоторые другие платформы, способствует росту нетерпимости и работают против демократии под видом защиты свободы выражения мнений.
«Цифровые игроки обязаны сотрудничать в борьбе с любой незаконной деятельностью в Интернете, и наша судебная система уполномочена действовать в случаях нарушения. Именно так и произошло, когда основатель Telegram был задержан за отказ сотрудничать», — подчеркнул Макрон.
Он добавил, что готовность Дурова идти на уступки властям свидетельствует о периоде адаптации у каждой революции. Также Макрон заявил о том, что концерты певицы Тейлор Свифт в рамках тура Eras Tour стали феноменом и напрямую повлияли на экономику страны, а пятый сезон сериала «Эмили в Париже», в котором главная героиня переезжает в Рим, не имеет смысла.
Президент высказался и по поводу Олимпийских игр, отметив, что Франция смогла принять весь мир в безопасных условиях и поделиться своей культурой. «Мы смогли сделать это с характерной для нас смелостью. Это лучший образ, который мы можем создать для нашей страны», — указал Макрон.
Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в число которых входят распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество. Команда платформы Telegram заявила, что соблюдает все законы Евросоюза (ЕС), включая закон о цифровых услугах. Тогда же Макрон отметил, что задержание бизнесмена не связано с политикой.
26 августа Дуров был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму €5 млн. Суд изъял его паспорта на период расследования и предписал бизнесмену жить в Париже по конкретному адресу. В прокуратуре Франции 6 сентября сообщили «Известиям», что бизнесмен сможет добиваться изменения правил его судебного контроля и их смягчения. Прокурор Парижа Лор Бекко 11 сентября указала, что дело основателя Telegram показательно в сфере борьбы с киберпреступностью.
Газета Le Figaro 20 сентября сообщила, что от Дурова получено согласие сотрудничать со следствием во Франции, что спровоцировало запросы на получение информации сразу из нескольких государств.