Макрон назвал причину ареста Дурова в Париже

Он добавил, что готовность Дурова идти на уступки властям свидетельствует о периоде адаптации у каждой революции. Также Макрон заявил о том, что концерты певицы Тейлор Свифт в рамках тура Eras Tour стали феноменом и напрямую повлияли на экономику страны, а пятый сезон сериала «Эмили в Париже», в котором главная героиня переезжает в Рим, не имеет смысла.