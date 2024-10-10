СМИ рассказали, почему ЕС откладывает согласование помощи Украине

По словам собеседников газеты, Еврокомиссия, скорее всего, будет предлагать увеличение бюджета, которое кандидаты в бундестаг во время предвыборной кампании будут вынуждены отклонить, так как это, наряду с предложением совместных долговых обязательств, «очень деликатные вопросы» для ФРГ, а без одной из самых богатых стран ЕС решения принять не получится. По заявлению одного европейского чиновника, Евросоюз сейчас находится «в режиме ожидания», дожидаясь окончания немецких выборов, чтобы наконец принять бюджет.