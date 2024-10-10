Каранкевич: Беларусь и Россия продолжают переговоры по выстраиванию объединенного рынка газа

Виктор Каранкевич отметил, что одним из вопросов форума является обсуждение взаимодействия в рамках формирования общих рынков газа Союзного государства и Евразийского экономического союза. «Их эффективное построение и функционирование является важнейшим условием устойчивого развития национальных экономик. Особенно это актуально в текущих внешнеполитических реалиях, а также нестабильности на мировых энергетических рынках», — сказал он.



«Главный приоритет интеграции в газовой сфере — это укрепление энергетического суверенитета наших объединений, создание новых возможностей для их технологического и информационного развития, а также снижение воздействия внешних факторов на реальный сектор экономик, а соответственно на качество и уровень жизни наших граждан», — отметил вице-премьер.



«Совместными усилиями уже проделана масштабная работа по созданию необходимых условий для работы на объединенном рынке Союзного государства. С учетом договоренностей на уровне глав государств для Беларуси определены ценовые условия поставки российского природного газа на период 2023—2025 годы. Мы видим, что ПАО “Газпром” — это надежный поставщик природного газа в Беларусь. С учетом дальнейших планов по углублению белорусско-российской интеграции переговорный процесс также продолжается как по выстраиванию самой модели объединенного рынка газа, так и по ценовым условиям поставки природного газа в Беларусь на последующие периоды. И основная задача — это выравнивание условий хозяйствования для субъектов двух стран. Это действительно сложные вопросы, но у каждой стороны есть понимание, заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений. Мы движемся в этом направлении», — заявил Виктор Каранкевич.