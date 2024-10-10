Три района Красноярского края преобразуют в муниципальные округа

Статус муниципальных округов получат Боготольский, Козульский и Бирилюсский районы Красноярского края. Соответствующие законопроекты приняли депутаты Заксобрания на сессии 10 октября.
Объединение всех поселений в составе района в единое муниципальное образование объясняется созданием более эффективного местного самоуправления. Депутаты считают, что за счет объединения финансовых и кадровых ресурсов повысится уровень жизни населения.
Отмечается, что объединение поселений в единое муниципальное образование проходит с согласия населения.