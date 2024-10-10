Башкирия полностью обеспечивает свои потребности в агропродукции — Хабиров

В непростых условиях республика продолжает укреплять экономику как основу благополучия региона. Каждый труженик вносит свой достойный вклад в наши общие достижения и победы.
«Особые слова благодарности от имени всех жителей республики хочу сказать Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, руководству страны за эффективную реализацию масштабных проектов, поддержку наших планов и инициатив. Башкортостан признан лучшим в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. В прошлом году промышленность у нас выросла на 6,5% — выше, чем в среднем по стране. В этом — ещё на 4,8%. Мы благодарим наши ведущие предприятия за слаженную результативную работу — “Башнефть”, “БСК”, компании Группы “Газпром”, ОДК-УМПО, “ПОЛИЭФ”, Учалинский ГОК, “Башкирскую медь”, Фармстандарт-УфаВита, НЕФАЗ, Башкирскую генерирующую компанию, ОЗНА, Туймазинский завод авто-бетоновозов, “Витязь” и другие».
Республика уверенно входит в первую тройку регионов в главном инвестиционном рейтинге страны. В прошлом году объём капвложений превысил рекордные 620 млрд. рублей. Этот год обещает быть ещё успешнее — в первом полугодии инвестиции уже выросли более чем на четверть (26,6%). Башкортостан остаётся одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России.
«Несмотря на сложные погодные условия наши аграрии собрали более 3 млн тонн зерновых. Ожидаем рекордный за всю историю республики урожай сахарной свеклы — более 2,5 млн тонн. Сегодня мы полностью обеспечиваем свои потребности и поставляем агропродукцию в 44 страны», — сказал руководитель республики.