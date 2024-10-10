Президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры

«Туркменистан для нас — очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие», — отметил президент.