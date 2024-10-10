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Президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры

Переговорам предшествовала церемония встречи в дворцовом комплексе «Огузхан».

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. На переговорах в узком формате Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, сообщает Акорда (с казахского — Белая ставка, официальная резиденция президента).

«Туркменистан для нас — очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие», — отметил президент.

По его словам, в Казахстане с большим уважением относятся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене.

«Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций», — сказал он.

Со своей стороны, Сердар Бердымухамедов поблагодарил казахстанского лидера за поддержку нейтрального курса Туркменистана, а также его международных инициатив и выразил готовность продолжить взаимодействие.