Президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. На переговорах в узком формате Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, сообщает Акорда (с казахского — Белая ставка, официальная резиденция президента).
«Туркменистан для нас — очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие», — отметил президент.
По его словам, в Казахстане с большим уважением относятся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене.
«Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций», — сказал он.
Со своей стороны, Сердар Бердымухамедов поблагодарил казахстанского лидера за поддержку нейтрального курса Туркменистана, а также его международных инициатив и выразил готовность продолжить взаимодействие.