Рябков анонсировал заседание «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Встреча представителей пяти ядерных держав состоится в Нью-Йорке в ближайшие две недели, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.
«Соответствующие контакты пройдут на полях Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке. Мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — уточнил Рябков.
Он пожелал успеха Китаю, вступившему в права координатора «пятерки». По словам Рябкова, сейчас «непростое время», но китайская сторона может рассчитывать на поддержку со стороны России.
25 сентября президент России Владимир Путин обнародовал на заседании Совбеза изменения в ядерную доктрину страны. Новые меры он назвал «важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России. По его словам, для государства и его союзников возникли новые источники военных угроз, поэтому ядерную доктрину необходимо адаптировать «к нынешним реалиям».
В Кремле заявили, что изменения являются определенным сигналом западным странам, который предупреждает о последствиях в случае участия этих государств в нападении на Россию.