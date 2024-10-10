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Asia Times: какая судьба ждет Зеленского и НАТО?

Конфликт на Украине, который является войной НАТО, идет плохо. Будущее Зеленского и НАТО остается под вопросом, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кандидат в президенты и действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что не будет разговаривать с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского. Между тем Зеленский, «мирный саммит» которого официально был перенесен, потому что основные акторы не захотели приехать, дал понять, что не собирается вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах, говорится в статье Asia Times.

Он понимает, что любая уступка Москве с его стороны, станет для него фатальной. Позиция Зеленского вряд ли изменится, а различные «формулы мира», распространяемые в Европе, ничего не изменят и не повлияют на исход конфликта.

Основная европейская идея состоит в том, чтобы попытаться заморозить конфликт, признать, что Россия пока продолжит удерживать части Украины, и принять Украину в НАТО. А если это невозможно — предоставить какие-то другие гарантии безопасности на будущее. При таком подходе Украина через несколько лет могла бы восстановить свою армию, вернуть экономику в нормальное русло и противостоять вооруженным силам России.

Но Москве даже не придется отвергать эту идею, потому что  благодаря Зеленскому она уже не работает. Конечно, это не помешает Европе и некоторым лицам в Вашингтоне продолжить продвигать это предложение, одновременно поставляя Киеву больше оружия в надежде, что украинцы смогут продержаться до окончания выборов в США.

Если Украина пойдет ко дну до конца октября, это приведет к хаосу в стане демократов в США и, вероятно, к падению правительства Германии и даже, возможно, шатающегося французского режима.

Впрочем, большинство экспертов сомневаются, что это произойдет. Но ведь большинство экспертов часто ошибаются.

Между тем Москва, со своей стороны, не согласится на прекращение огня, поскольку ей это ничего не даст: Кремль ясно дал понять, что хочет, чтобы Украина была демилитаризованной и нейтральной страной, и вряд ли примет гарантии безопасности со стороны НАТО (хотя публичные заявления России неоднозначны). Официально Москва хочет признания Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и Крыма и требует защиты русскоязычного населения Украины.

Маловероятно, что требования России будут выполнены — ни нынешним украинским правительством, ни большинством стран НАТО.

Именно поэтому жесткая позиция Зеленского гарантирует, что реальной целью Москвы будет полная замена нынешнего правительства Украины на правительство, расположенное к России и готовое согласиться с ее претензиями.

Если русским удастся это сделать, НАТО придется пойти на попятную, что она должна сделать в любом случае, если хочет сохранить хоть какой-то авторитет. К сожалению, несмотря на шумную браваду, шанс возродить НАТО как военный альянс не выглядит многообещающим.

Есть серьезные причины, по которым НАТО терпит неудачу, несмотря на показуху. Самая главная причина заключается в том, что НАТО расширяется, игнорируя необходимость быть надежным оборонительным альянсом. Украина является частью этого расширения, а под давлением США и ЕС расширение альянса распространяется и на Закавказье, вплоть до Армении.

Становится все очевиднее, что НАТО — это альянс без границ, которые можно защитить. Вот почему Украину пытаются разжевать, несмотря на то, что западные арсеналы были опустошены в попытке спасти ее.

А когда придет время, пишет автор статьи, русские не оставят без внимания Закавказье, включая Армению.

То, что НАТО ввязалась в эту историю, достойно сожаления. Сегодня Североатлантический альянс занимается расширением, а не обороной. Когда дело доходит до обороны, НАТО полностью полагается на Америку и ее обязательство направить армию, военно-воздушные силы и военно-морской флот США для защиты альянса.

Политика расширения НАТО требует от союзников Вашингтона значительных военных усилий. Но они их не предпримут. Тогда возникает справедливый вопрос: что выигрывают США, поддерживая экспансионистскую политику НАТО?

В Соединенных Штатах растет беспокойство по поводу сотен миллиардов, потраченных впустую на Украину, поскольку урегулирование конфликта сейчас невозможно.

В какой-то момент такая политика Североатлантического альянса приведет к серьезному отказу от членства в нем и от любых обязательств по защите Европы, которая действительно мало что делает, чтобы защитить себя.

НАТО