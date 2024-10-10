Asia Times: какая судьба ждет Зеленского и НАТО?

Кандидат в президенты и действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что не будет разговаривать с Владимиром Путиным без Владимира Зеленского. Между тем Зеленский, «мирный саммит» которого официально был перенесен, потому что основные акторы не захотели приехать, дал понять, что не собирается вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах, говорится в статье Asia Times.
Он понимает, что любая уступка Москве с его стороны, станет для него фатальной. Позиция Зеленского вряд ли изменится, а различные «формулы мира», распространяемые в Европе, ничего не изменят и не повлияют на исход конфликта.
Основная европейская идея состоит в том, чтобы попытаться заморозить конфликт, признать, что Россия пока продолжит удерживать части Украины, и принять Украину в НАТО. А если это невозможно — предоставить какие-то другие гарантии безопасности на будущее. При таком подходе Украина через несколько лет могла бы восстановить свою армию, вернуть экономику в нормальное русло и противостоять вооруженным силам России.
Но Москве даже не придется отвергать эту идею, потому что — благодаря Зеленскому — она уже не работает. Конечно, это не помешает Европе и некоторым лицам в Вашингтоне продолжить продвигать это предложение, одновременно поставляя Киеву больше оружия в надежде, что украинцы смогут продержаться до окончания выборов в США.
Впрочем, большинство экспертов сомневаются, что это произойдет. Но ведь большинство экспертов часто ошибаются.
Между тем Москва, со своей стороны, не согласится на прекращение огня, поскольку ей это ничего не даст: Кремль ясно дал понять, что хочет, чтобы Украина была демилитаризованной и нейтральной страной, и вряд ли примет гарантии безопасности со стороны НАТО (хотя публичные заявления России неоднозначны). Официально Москва хочет признания Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и Крыма и требует защиты русскоязычного населения Украины.
Именно поэтому жесткая позиция Зеленского гарантирует, что реальной целью Москвы будет полная замена нынешнего правительства Украины на правительство, расположенное к России и готовое согласиться с ее претензиями.
Если русским удастся это сделать, НАТО придется пойти на попятную, что она должна сделать в любом случае, если хочет сохранить хоть какой-то авторитет. К сожалению, несмотря на шумную браваду, шанс возродить НАТО как военный альянс не выглядит многообещающим.
Есть серьезные причины, по которым НАТО терпит неудачу, несмотря на показуху. Самая главная причина заключается в том, что НАТО расширяется, игнорируя необходимость быть надежным оборонительным альянсом. Украина является частью этого расширения, а под давлением США и ЕС расширение альянса распространяется и на Закавказье, вплоть до Армении.
А когда придет время, пишет автор статьи, русские не оставят без внимания Закавказье, включая Армению.
То, что НАТО ввязалась в эту историю, достойно сожаления. Сегодня Североатлантический альянс занимается расширением, а не обороной. Когда дело доходит до обороны, НАТО полностью полагается на Америку и ее обязательство направить армию, военно-воздушные силы и военно-морской флот США для защиты альянса.
Политика расширения НАТО требует от союзников Вашингтона значительных военных усилий. Но они их не предпримут. Тогда возникает справедливый вопрос: что выигрывают США, поддерживая экспансионистскую политику НАТО?
В какой-то момент такая политика Североатлантического альянса приведет к серьезному отказу от членства в нем и от любых обязательств по защите Европы, которая действительно мало что делает, чтобы защитить себя.