Asia Times: какая судьба ждет Зеленского и НАТО?

Между тем Москва, со своей стороны, не согласится на прекращение огня, поскольку ей это ничего не даст: Кремль ясно дал понять, что хочет, чтобы Украина была демилитаризованной и нейтральной страной, и вряд ли примет гарантии безопасности со стороны НАТО (хотя публичные заявления России неоднозначны). Официально Москва хочет признания Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и Крыма и требует защиты русскоязычного населения Украины.