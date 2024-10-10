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Минниханов прибыл с визитом в Туркменистан

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

В составе делегации, возглавляемой Президентом России Владимиром Путиным, он станет участником мероприятий Международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Событие посвящено 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Кроме того, в Туркменистане Рустам Минниханов проведет ряд встреч.

Приглашение на международный форум получили лидеры порядка 10 государств и главы международных организаций.

В пресс-службе руководителя РТ уточнили, что Татарстан является одним из ключевых партнеров Туркменистана среди регионов России. Развивая отношения с республикой, РТ вносит вклад в укрепление российско-туркменистанского сотрудничества.

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