Минниханов прибыл с визитом в Туркменистан

В составе делегации, возглавляемой Президентом России Владимиром Путиным, он станет участником мероприятий Международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Событие посвящено 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.