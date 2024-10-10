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Правительство предложило Виталие Микова в качестве главы Генштаба Нацармии

Новая кандидатура начальника Генштаба Нацармии Молдовы направлена правительством на утверждение президенту.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Правительство выдвинуло предложение о назначении Виталие Микова на должность начальника Генерального штаба Национальной армии, командующего Нациармией Молдовы.

«Виталие Миков обладает необходимыми знаниями и опытом для планирования и реализации реформ в Национальной армии, для трансформации оборонного ведомства, для обеспечения мира и продвижения демократических ценностей в нашей стране», — заявил министр обороны Анатолие Носатый.

Должность начальника Генштаба осталась вакантной после выдвинутого правительством 18 сентября президенту Республики Молдова предложения об увольнении Эдуарда Охладчука в связи с истечением срока его контракта.

Миков в 2023 году был назначен старшим военным командующим миротворческого контингента Республики Молдова на Днестре. Ранее он занимал должность военного атташе Молдовы в США и Канаде.

Предложение о новой кандидатуре было направлено президенту Молдовы для утверждения.