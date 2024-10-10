Правительство предложило Виталие Микова в качестве главы Генштаба Нацармии

«Виталие Миков обладает необходимыми знаниями и опытом для планирования и реализации реформ в Национальной армии, для трансформации оборонного ведомства, для обеспечения мира и продвижения демократических ценностей в нашей стране», — заявил министр обороны Анатолие Носатый.