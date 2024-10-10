В Молдавии задержали активиста оппозиционной партии

КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Молдавская полиция задержала активиста оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Адриана Доментюка из-за наличия у него листовок, призывающих голосовать на референдуме против евроинтеграции, сообщила в четверг депутат-коммунист Диана Караман.
Ранее коммунисты уже жаловались на задержание своих активистов, а также на отказ общественного телевидения пускать в эфир обращения лидера Компартии Владимира Воронина к избирателям по поводу предстоящего референдума о евроинтеграции. Коммунисты призывают жителей Молдавии высказаться против присоединения республики к ЕС и изменения конституции.
«Полиция под руководством Виорела Чернэуцану продолжает задерживать активистов ПКРМ и пытается отнять у них листовки. В очередной раз был задержан наш активист — городской советник Кишинева от ПКРМ Адриан Доментюк, у которого провели обыск в машине, обнаружили листовки с призывом голосовать против (евроинтеграции — ред.) на референдуме. Их по не понятным причинам полиция хочет отобрать. Я сейчас еду туда».
Она обвинила полицию в прямом вмешательстве в избирательный процесс, отметив, что ее представители выполняют незаконные указы партии власти «Действие и солидарность».
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.