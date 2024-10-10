В Молдавии задержали активиста оппозиционной партии

«Полиция под руководством Виорела Чернэуцану продолжает задерживать активистов ПКРМ и пытается отнять у них листовки. В очередной раз был задержан наш активист — городской советник Кишинева от ПКРМ Адриан Доментюк, у которого провели обыск в машине, обнаружили листовки с призывом голосовать против (евроинтеграции — ред.) на референдуме. Их по не понятным причинам полиция хочет отобрать. Я сейчас еду туда».