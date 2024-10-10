В Ташкенте эксперты стран Шелкового пути обмениваются опытом развития туризма

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Ташкенте
Она объединила более 250 специалистов сферы из РУз, России, Азербайджана, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана и других стран.
Участники обмениваются мнениями и опытом стран Шелкового пути, укрепляют партнерские связи для дальнейшего формирования единой стратегии развития туризма на общем пространстве.
Отдельное внимание уделяют «зеленым» технологиям и экологической безопасности.
В представленных научных докладах речь идет об исторических процессах, формировавшихся на Шелковом пути от ранних государств до Великих империй, историко-культурном наследии, а также перспективах развития туристического потенциала.
К примеру, проректор по развитию международной деятельности Алтайского государственного университета Роман Райкин в своем выступлении отметил, что, несмотря на разные климатические условия России и Узбекистана, у обеих стран есть точки соприкосновения в части технологий развития туризма.
«Многие мои знакомые за последний год посетили Узбекистан. Это был и событийный туризм (участие в международных профессиональных мероприятиях), и туризм историко-культурный, основанный на уникальном историко-культурном наследии народов Центральной Азии, сосредоточием которого является Узбекистан», — сказал он.
Обе страны могли бы совместно развивать научно-познавательный туризм.
Речь идет, прежде всего, о взаимном участии ученых и студентов в научных мероприятиях как на территории России, так и Узбекистана. Таким мнением поделился заместитель директора НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Сергей Грушин.
«Возможна разработка совместных туристических проектов, в частности, развитие виртуального музея. Мы приглашаем наших узбекских коллег присоединиться к этому проекту и включить наиболее яркие и интересные шедевры тюркской культуры, хранящиеся в музеях Узбекистана, в наш виртуальный музей», —сказал ученый.
Кроме того, возможно сотрудничество в области картографирования памятников тюркской культуры, добавил Грушин.
Еще одним свидетельством развития узбекско-российского сотрудничества в сфере туризма стало присвоение звания почетного профессора НИИ развития туризма в Узбекистане директору Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Юлии Лысенко.
Она также является заведующей кафедрой востоковедения Алтайского госуниверситета.
В фокусе внимания участников находится и такой важный вопрос, как подготовка кадров для туристической сферы.
«В настоящее время туристическое образование получают более 11 000 студентов в 35 вузах и более 2 000 учащихся в учреждениях профобразования республики. В этом году принято постановление президента Узбекистана “О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма”. Его реализация позволит повысить качество туристического образования молодежи на основе передового зарубежного опыта», — сообщил председатель комитета по туризму Умид Шодиев.
По его словам, в Узбекистане в текущем учебном году совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций пересмотрели программы туристического образования на основе международных стандартов.
«Образовательный процесс организован в форме дуального образования на основе системы “блок-модуль” с ежегодным увеличением доли практических занятий. С этого учебного года вузам, осуществляющим подготовку кадров в сфере туризма, разрешается создавать на своей территории базы прохождения практики», — добавил Шодиев.