В Ташкенте эксперты стран Шелкового пути обмениваются опытом развития туризма

«В настоящее время туристическое образование получают более 11 000 студентов в 35 вузах и более 2 000 учащихся в учреждениях профобразования республики. В этом году принято постановление президента Узбекистана “О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма”. Его реализация позволит повысить качество туристического образования молодежи на основе передового зарубежного опыта», — сообщил председатель комитета по туризму Умид Шодиев.