Свердловский губернатор дал задание по молодежному проекту Путина

Добавим, что в 2022 году губернатор Евгений Куйвашев выдвинул тезис о Екатеринбурге как студенческой столице России. В то же время была запущена программа поддержки студентов «Кампус». В рамках этой программы все расходы по содержанию объектов, переданных УрФУ им. Ельцина после окончания Всемирного фестиваля университетского спорта, возьмет на себя бюджет Свердловской области. Как следует из постановления губернатора области, компенсации в виде гранта подлежат все расходы кампуса в районе Новокольцовский. Кроме того, задействованы различные проекты поддержки студенчества в рамках этой же программы. Студенты-отличники Свердловской области получают в рамках программы стипендии. Итоговая выплата будет составлять 10 тыс. рублей: если размер ежемесячной стипендии 2 200 рублей, то доплата от фонда «Кампус» составит 7 800 рублей. Для студентов-отличников, обучающихся на платной основе без стипендии, стипендия «Кампус» равняется 10 тыс. рублей.