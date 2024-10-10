Радий Хабиров провел встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания.

10 октября в Доме республики состоялась встреча Президента Абхазии Аслана Бжания и Главы Башкортостана Радия Хабирова. На повестке — укрепление международных экономических связей.
Радий Хабиров подчеркнул, что одно из ключевых направлений сотрудничества между Башкортостаном и Абхазией — туризм. Так, пилотная группа жителей старшего поколения из республики посетила Абхазию в рамках программы «Башкирско-абхазское долголетие». Поездка оставила у участников множество положительных впечатлений.
— Зная, что работы по строительству аэропорта в столице вашей страны продвигаются по плану, мы уже прорабатываем вопрос организации прямого рейса Уфа — Сухум, — сообщил Радий Хабиров.
Аслан Бжания выразил заинтересованность в развитии авиасообщения с Башкортостаном.
— Открытие авиарейсов между Уфой и Сухумом для нас крайне важно. Мы хотим, чтобы жители Башкортостана приезжали к нам, укрепляли здоровье и наслаждались абхазским солнцем, — отметил Аслан Бжания.
В рамках встречи также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества и планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений.