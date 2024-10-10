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Шор назвал блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции концом демократии

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал блокировку Telegram-каналов оппозиции Молдавии концом европейской демократии.

Источник: РИА "Новости"

«Это конец! Конец европейской демократии. В ее крышку гроба вбит последний гвоздь. Санду и её паскуды только что угробили всё, о чем говорили. Они установили в нашей стране диктатуру. Нет, не этих жёлтых недоумков. Это диктатура Евросоюза», — написал он в Telegram.

Шор отметил, что «эти мрази лишают страну прошлого, настоящего и хотят отобрать будущее» и занимаются лишь арестами за позицию.

Ранее стало известно, что Telegram-каналы молдавских оппозиционных лидеров, а также СМИ, которые блокируются властями Молдавии, перестали быть доступными в республике.