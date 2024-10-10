Шор назвал блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции концом демократии

«Это конец! Конец европейской демократии. В ее крышку гроба вбит последний гвоздь. Санду и её паскуды только что угробили всё, о чем говорили. Они установили в нашей стране диктатуру. Нет, не этих жёлтых недоумков. Это диктатура Евросоюза», — написал он в Telegram.