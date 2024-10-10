Шор назвал блокировку Telegram-каналов молдавской оппозиции концом демократии

«Это конец! Конец европейской демократии. В ее крышку гроба вбит последний гвоздь. Санду и её паскуды только что угробили всё, о чем говорили. Они установили в нашей стране диктатуру. Нет, не этих жёлтых недоумков. Это диктатура Евросоюза», — написал он в Telegram.
Шор отметил, что «эти мрази лишают страну прошлого, настоящего и хотят отобрать будущее» и занимаются лишь арестами за позицию.
Ранее стало известно, что Telegram-каналы молдавских оппозиционных лидеров, а также СМИ, которые блокируются властями Молдавии, перестали быть доступными в республике.