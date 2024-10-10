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Минобороны будет следить за безопасностью на объектах с ядерным оружием

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по организации и надзору в сфере промышленной безопасности на объектах с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками военного назначения.

Источник: РИА "Новости"

«[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] организует и осуществляет федеральный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», — говорится в опубликованном указе президента.

Путин Владимир