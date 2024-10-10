Министр энергетики РФ запустил газопровод в хуторе Волгоградской области

На торжественной церемонии Сергей Цивилев подчеркнул, что газ очень нужен в быту и на производстве, он работает на пользу всех жителей страны. В свою очередь Алексей Миллер отметил, что программы газификации и догазификации набирают темпы, поблагодарил руководителей субъектов, партнеров в регионах за активную работу.