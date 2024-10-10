«Морковка для украинцев»: почему мечты Зеленского о Евросоюзе обречены

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия, на которых согласится прекратить боевые действия на территории страны. Украинский лидер потребовал гарантии безопасности со стороны Запада, а также ускорить вступление Киева в Евросоюз. Возможен ли такой сценарий на Украине или подобные условия — лишь мечты Зеленского, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым.
По его словам, подобные условия Украина выдвигает еще со времен Майдана 2013 года, когда в стране произошел государственный переворот из-за активного желания попасть в Европейский союз (ЕС). Однако уже много лет этот вопрос остается в подвешенном состоянии.
— Украинцы не хотели иметь с Россией ничего общего, и под этим лозунгом случился госпереворот, в результате которого к власти пришел Петр Порошенко, пообещавший членство в ЕС. А за ним с теми же заявлениями был избран Зеленский. Но никаких конкретных подвижек в отношении этого вопроса не было и нет. Все эти годы действующие президенты говорят о каких-то минимальных разрешениях, щедро подаренных Евросоюзом, будто для украинцев нет другой «морковки», которой их можно будет подкармливать, а реальных решений никто не увидел, — пояснил Светов.
События сегодняшних дней говорят о том, что Украина терпит серьезное поражение на фронте и не справляется с российскими войсками, которые медленно, но уверенно продвигаются вперед, отметил эксперт.
— На фоне этого Зеленскому важно сделать все, чтобы сохранить имидж, потому что становится очевидно, что все его обещания о поставках дальнобойного оружия и ударов вглубь РФ не оправдываются. И чтобы украинцы продолжали верить сказкам Зеленского, он напоминает, что Киев вот-вот вступит в Евросоюз, — сообщил политолог.
Однако Украину не примут в состав ЕС, потому что в понимании Европы это очень проблемная страна, уверен Светов.
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— У многих государств Евросоюза сегодня сложное экономическое положение. К примеру, об этом говорят данные о продолжающейся рецессии в Германии. Исходя из этого, государствам невыгодно дарить членство в ЕС стране, на которую нужно тратить деньги, при этом не получая взамен ничего, кроме проблем, — объяснил эксперт.
И даже украинские союзники понимают, что ей нет места в составе Евросоюза, подчеркнул политолог.
— Польша устами своего президента Анджея Дуды сказала, что не бывает все так просто: сегодня Украина захотела в ЕС и ее приняли. Польша прошла длительный путь, чтобы вступить в Евросоюз, поэтому Венгрия и Словакия будут голосовать против вступления Украины в состав содружества. Одно дело демонстрировать солидарность на словах, а другое — посчитать, во сколько это обойдется другим государствам, ведь Украина станет для них конкурентом по многим направлениям, — считает Светов.
Он напомнил, что недавно в некоторых государствах уже проходили протесты против присоединения Украины к ЕС.
— Венгрия, Словакия и Польша понимают, что Украина может стать реальным соперником по производству и поставкам сельхозпродукции. Когда страну примут в ЕС, все ограничения на перемещение их товаров будут сняты, что просто задавит производство европейских фермеров. Поэтому Украина не будет членом Европейского союза в обозримом будущем, — считает политолог.
При этом эксперт уверен, что никаких гарантий безопасности со стороны Евросоюза Зеленский тоже не услышит.
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— Господин Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сказал: если бы мы не поставили Украине оружие, через 15 дней война бы закончилась. Давно уже нет того оружия, которое Киев использовал в начале боевых действий. А бывший генсек НАТО господин Йенс Столтенберг напомнил, что им нужно было начинать перевооружать Украину еще в 2014 году, чтобы она смогла противостоять РФ, — рассказал Светов.
Все эти высказывания говорят о том, что прекращение огня на линии боевого соприкосновения России и Украины не зависит от вступления Украины в Евросоюз. Для достижения мира требуется лишь демилитаризация Украины, которую ставят перед собой российские военные, заключил политолог.