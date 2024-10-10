«Морковка для украинцев»: почему мечты Зеленского о Евросоюзе обречены

— Украинцы не хотели иметь с Россией ничего общего, и под этим лозунгом случился госпереворот, в результате которого к власти пришел Петр Порошенко, пообещавший членство в ЕС. А за ним с теми же заявлениями был избран Зеленский. Но никаких конкретных подвижек в отношении этого вопроса не было и нет. Все эти годы действующие президенты говорят о каких-то минимальных разрешениях, щедро подаренных Евросоюзом, будто для украинцев нет другой «морковки», которой их можно будет подкармливать, а реальных решений никто не увидел, — пояснил Светов.