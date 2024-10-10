Полпред Артем Жога встретился с работниками уральской оборонки

Уральский полпред Артем Жога встретился 10 октября с сотрудниками «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Визит был приурочен к 88-летию предприятия и 100-летию выдающегося конструктора Валерия Венедиктова, сообщает пресс-служба полпредства.
Он отметил, что знает, как важен труд сотрудников завода. По его словам, он десять лет был на передовой, где применяются активно уральские бронемашины.
«Благодарю вас от имени Верховного Главнокомандующего и себя лично», — сказал Жога.
Он также добавил, что коллектив завода круглосуточно работает и оперативно вносит в продукцию необходимые изменения. Кроме того, Жога вручил сотрудникам благодарности полпреда.
Напомним, конструктор-танкостроитель Валерий Венедиктов появился на свет в Ташкенте. В 1949 году был откомандирован в конструкторское бюро Уральского танкового завода и там проработал почти 40 лет. Являлся главным конструктором танка Т- 72.