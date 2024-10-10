В Самарской области пять чиновников наказали за сокрытие своих доходов

Выяснилось, что в справках о доходах за 2023 год сотрудники администрации не указали наличие в собственности недвижимости, доходы своих супругов, превышающие 250 тыс. рублей, а также открытые банковские счета, на которые поступали значительные суммы денег. Так, один из сотрудников бухгалтерии не указал счет, на который в прошлом году поступило более 1,8 млн рублей.