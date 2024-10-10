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В Самарской области пять чиновников наказали за сокрытие своих доходов

Сотрудников районной администрации в Самарской области привлекли к ответственности за утаивание информации о доходах.

Источник: Комсомольская правда

В Шенталинском районе привлекли к ответственности пятерых сотрудников администрации за нарушения антикоррупционного законодательства. Проверка выявила многочисленные нарушения в отражении реальных сведений о доходах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Выяснилось, что в справках о доходах за 2023 год сотрудники администрации не указали наличие в собственности недвижимости, доходы своих супругов, превышающие 250 тыс. рублей, а также открытые банковские счета, на которые поступали значительные суммы денег. Так, один из сотрудников бухгалтерии не указал счет, на который в прошлом году поступило более 1,8 млн рублей.

Прокурор внес представление главе муниципального района. В результате для недопущения подобных нарушений в будущем сотрудникам администрации, включая руководителя профильного управления, сделали выговоры.

Прокуратура