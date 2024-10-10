Макрон показал кадры подготовки военных ВСУ во Франции

«Наши военнослужащие в настоящее время обучают 2,3 тыс. украинских боевиков на востоке страны с оборудованием, которое они будут использовать во время боевых действий», — говорится в публикации французского лидера.
На видео из публикации показаны украинские военные, которые проходят обучение под руководством французских инструкторов. Учения включают стрельбу, а также иные практические и теоретические занятия.
Ранее, 8 октября, сообщалось, что Париж поставит Киеву истребители Mirage 2000, которые оснащены новыми вооружениями типа «земля — воздух» в январе — марте 2025 года. Было отмечено, что военные самолеты будут также оборудованы защитой от радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
До этого, 3 октября, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Москва представляет собой главную угрозу для Парижа среди всех иностранных держав. По его словам, РФ на фоне конфликта на Украине изменила свою стратегию. Также российская сторона противодействует интересам Франции в Африке. Кроме того, по его мнению, Москва ведет информационную войну.
25 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что страна обещает долгосрочную поддержку Украине, включая поставки оружия. По его словам, общий интерес Запада заключается в том, чтобы украинская сторона «как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.