Макрон показал кадры подготовки военных ВСУ во Франции

До этого, 3 октября, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Москва представляет собой главную угрозу для Парижа среди всех иностранных держав. По его словам, РФ на фоне конфликта на Украине изменила свою стратегию. Также российская сторона противодействует интересам Франции в Африке. Кроме того, по его мнению, Москва ведет информационную войну.