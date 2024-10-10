Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины

«Должен вас разочаровать — был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призываются согласоваться с мерами ЕС. Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны, и это — одна из них. Сербия уважает свою политику и продолжит ее проводить, это политика независимой, суверенной, и свободолюбивой страны и в соответствии с интересами страны ее продолжим», — указал Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.