10 октября в Уфе во время торжественного мероприятия, посвященного Дню республики, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные премии Башкортостана имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры за создание памятника национальному герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову народному художнику России Салавату Щербакову.
Премии за проект строительства Уфимского хосписа также удостоился коллектив в лице заместителя генерального директора, главного архитектора проектного института «Башкиргражданпроект» Роберта Александрова, руководителя архитектурной группы комплексной мастерской № 1 проектного института «Башкиргражданпроект» Станислава Александрова и начальника отдела — главного специалиста комплексной мастерской № 1 проектного института «Башкиргражданпроект» Марины Завиской.
Обладателями госпремии республики стали авторы полнометражного анимационного фильма «Северные Амуры»: директор студии «Муха» Артур Абдрахманов, директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев и художник-карикатурист Камиль Бузыкаев.