10 октября в Уфе во время торжественного мероприятия, посвященного Дню республики, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные премии Башкортостана имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры за создание памятника национальному герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову народному художнику России Салавату Щербакову.