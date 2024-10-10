ПАС проигнорировала требования фермеров Молдовы: Сельхозпроизводители возобновят протесты в Кишиневе 11 октября

Фермеры 11 октября возобновят акции протеста — правительство не выполнило ни одного их требования.
Ранее ассоциация «Сила фермеров» дала правительству срок до 10 октября на принятие мер для облегчения положения фермерских хозяйств, однако ни одно их требование не было выполнено.
«Госучреждения не выполнили абсолютно никаких требований, устных или письменных обещаний, данных протестующим фермерам. Десятки тысяч жителей сел, оставшихся без бизнеса и работы, будут вынуждены мигрировать за границу, а сотни тысяч сельских жителей останутся без источника средств к существованию», — говорится в заявлении Ассоциации «Сила фермеров».
Аграрии намерены выйти на протест к парламенту 11 октября. Сельхозтехники не будет.
Источник: t.me/rusputnikmd.