ПАС проигнорировала требования фермеров Молдовы: Сельхозпроизводители возобновят протесты в Кишиневе 11 октября

«Госучреждения не выполнили абсолютно никаких требований, устных или письменных обещаний, данных протестующим фермерам. Десятки тысяч жителей сел, оставшихся без бизнеса и работы, будут вынуждены мигрировать за границу, а сотни тысяч сельских жителей останутся без источника средств к существованию», — говорится в заявлении Ассоциации «Сила фермеров».