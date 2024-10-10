Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением

«Благодаря совместным усилиям по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 28%, превысив полмиллиарда долларов. Позитивная динамика сохраняется и в этом году. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Перспективным видится увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции, прежде всего пшеницы».