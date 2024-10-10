Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением

По информации Акорды, глава нашего государства отметил значимость достигнутых в рамках его официального визита в Туркменистан договоренностей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.
«В ней мы вновь подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему сближению братских народов, выводу казахско-туркменских отношений на качественно новый уровень. Мы также приняли соответствующую Комплексную программу до 2027 года. Условились наполнить предстоящий период знаковыми событиями на благо двух близких народов».
Он отметил, что особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли.
«Благодаря совместным усилиям по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 28%, превысив полмиллиарда долларов. Позитивная динамика сохраняется и в этом году. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Перспективным видится увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции, прежде всего пшеницы».
По его словам, туркменский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта в Казахстан и утверждения своего долговременного присутствия на нашем рынке.
«Считаем, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов. Для полноценной реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил совместно укреплять межрегиональное взаимодействие. Сегодня было положено начало взаимовыгодному партнерству в данном формате — подписан План сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского велаята».