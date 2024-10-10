Baza: больше 20 россиян не пустили в Молдавию

«Более 20 граждан России не пустили в Молдавию», — сообщила Baza. Многие из тех, кому отказали во въезде в страну уже покинули Молдавию обратными рейсами. Другие продолжают находиться в аэропорту. Отмечается, что помимо выдачи запретов на въезд в Молдавии заблокировали также telegram-каналы членов оппозиционного блока.