Алаудинов: Украина пытается втянуть Беларусь в конфликт

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Киев путем провокаций пытается втянуть Беларусь в конфликт, чтобы потом закричать на весь мир «смотрите, нас бьют», заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО».
При этом он провел аналогию между действиями Киева и Израиля, который также пытается втянуть в войну Иран.
«Точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: “Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!” — пояснил представитель МО РФ.
Он подчеркнул, что там есть очень большая игра, целью которой является, «как говорится, на публику».
Провокации Киева
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, заявил о том, что Киев предпринимает провокационные действия на белорусском направлении, а спецслужбы Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта.
Директор ФСБ считает, что это делается «с перспективой прямого вовлечения в него (конфликт — Sputnik) военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдову и Беларусь».
Он также отметил, что активизация диверсионной работы спецслужб Украины в отношении Беларуси связана с той же целью — с эскалацией конфликта, участниками которого также станут Прибалтика и Польша.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Москва в рамках обновленной политики ядерного сдерживания оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии в отношении страны, даже если противник использует обычное вооружение.
Также, отмечал Путин, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси.