The Times узнала о планах отправить британских инструкторов на Украину

Согласно планам, небольшие группы британских военнослужащих окажутся на западе Украины для интенсивного проведения базовой подготовки новобранцев. Как пояснили собеседники издания, так удалось бы решить некоторые логистические проблемы, возникающие при отправке украинских военных для обучения на британские базы, а также сэкономить деньги: так будет «дешевле для нас и лучше для них».