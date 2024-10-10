В ООН выяснили, кто в Израиле приказал пытать палестинских заключенных

После этого, а также из-за отсутствия «однозначной реакции» генсека ООН Антониу Гутерриша на обстрел Израиля Ираном израильский МИД объявил его персоной нон грата. «Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, недостоин ступать на землю Израиля. Речь идет о генеральном секретаре, который до сих пор не осудил резню и сексуальные преступления, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не поспособствовал принятию решений по объявлению их террористической организацией», — объяснял решение глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац.