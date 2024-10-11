TNI: как Россия изменила стратегию ведения воздушного боя с начала конфликта на Украине

Москва рассчитывает на БПЛА и противопехотные боеприпасы, чтобы восполнить снижение числа боевых вылетов над Украиной. Очевидно, что российские ВВС удерживают свои позиции, несмотря на высокие потери, отмечает автор. Это доказывает тот факт, что сейчас русские применяют в основном штурмовую авиацию — иными словами, украинские военно-воздушные силы уже не представляют такой большой угрозы для российской авиации, как в начале конфликта. Хотя союзники и поставили Киеву устаревшие истребители F-16, они не помешают российским ВВС выполнять свои задачи в недружественном небе над Украиной.