Военная авиация считается фундаментальным аспектом современных конфликтов. Военно-воздушные силы России, несмотря на высокий уровень истощения, повышенную нагрузку на технику и потери квалифицированных пилотов, по-прежнему наносят авиаудары и остаются в строю, пишет The National Interest.
В начале российско-украинского конфликта воздушные бои, по словам Вайхерта, сопровождались такими же ошеломительными потерями, какие были характерны для наземной кампании.
Россия использует преимущественно старые истребители, некоторые из которых остались у нее еще с советских времен. Старение этих самолетов ускоряется, как пишет Вайхерт, из-за высокого износа и некачественного технического обслуживания. Судя по имеющимся данным, российские ВВС сейчас совершают меньше боевых вылетов в воздушном пространстве Украины по сравнению с ранними периодами конфликта.
Россия начала использовать БПЛА и боеприпасы, применяемые вне зоны поражения ПВО. Согласно TNI, у Ирана она закупила беспилотники Shahed, предназначенные для подавления украинской ПВО: причем русские достигали эффективности не за счет высокотехнологичности, а за счет массовости запуска. Недостатком этой стратегии стало применение менее точных боеприпасов из-за нехватки более современных ракетных систем. Однако Россия, пишет Вайхерт, компенсировала это закупками в Северной Корее менее совершенных вооружений, но в большом количестве.
Москва рассчитывает на БПЛА и противопехотные боеприпасы, чтобы восполнить снижение числа боевых вылетов над Украиной. Очевидно, что российские ВВС удерживают свои позиции, несмотря на высокие потери, отмечает автор. Это доказывает тот факт, что сейчас русские применяют в основном штурмовую авиацию — иными словами, украинские военно-воздушные силы уже не представляют такой большой угрозы для российской авиации, как в начале конфликта. Хотя союзники и поставили Киеву устаревшие истребители F-16, они не помешают российским ВВС выполнять свои задачи в недружественном небе над Украиной.
Многие на Западе справедливо признают эффективность средств ПВО, поставляемых НАТО, против российских ВВС.
А замены уничтоженным хваленным западным системам ПВО не хватает.
Тем временем российский оборонно-промышленный комплекс развивается такими темпами, о которых на Западе мало кто мог подумать. Российский ВПК гораздо лучше адаптируется к ситуации на Украине, чем западный ВПК в целом. Русские продолжают оперативно изготавливать планеры советских времен и дистанционно уничтожать украинские системы ПВО.
Она не является показушной или быстрой. Но для Москвы она эффективна.