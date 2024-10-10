Вступился за отца и погиб: подростка в Казахстане забили толпой из-за банки пива

В это время к магазину подъехала еще одна группа людей уже на двух автомобилях. По словам Нурымова, компанию возглавлял мужчина, на вид которому было около 40 лет. Тогда же к месту конфликта подоспели друзья Полата — пять или шесть человек. Нурымов пытался дозвониться в полицию, но утверждает, что у него это не получилось. В это время в магазин зашел 40-летний мужчина вместе с двумя девушками и парнем, а на улице началась драка.