Вступился за отца и погиб: подростка в Казахстане забили толпой из-за банки пива

Казахстан потрясло жестокое убийство подростка в городе Талгар Алматинской области. Банда хулиганов избила 16-летнего Шерзата Полата, отец которого не продал банку пива после 23:00, как того требует закон. Парень скончался в больнице с раной в области легких. Родственники погибшего хотят добиться справедливого расследования в отношении этого случая. Что произошло в Талгаре и что грозит злоумышленникам — в материале «Вечерней Москвы».
Убийство произошло в ночь на 4 октября возле магазина «Камажай», который принадлежал матери убитого Гулбаре. В тот вечер ее за прилавком заменил супруг, фельдшер скорой помощи Каржаубай Нурымов. Продавец утверждает, что все началось после 23:20 по местному времени, когда в магазин зашли двое покупателей. Один из них хотел купить пиво, но после 23:00 реализация алкоголя запрещена законом.
Мужчина получил отказ и начал препираться. В итоге Нурымов все же согласился продать пиво. Покупатели показали ему чек о переводе, но уведомление об оплате не пришло. Тогда Нурымов решил, что его хотят обмануть, и между продавцом и покупателем возник спор. Однако он утверждает, что затем разрешил посетителю забрать то, что он купил, и не платить.
В этот момент Шерзат Полат заходил в магазин за зарядкой для телефона и стал свидетелем разговора. Когда покупатель вышел на улицу, он отправился за ним и после перепалки ударил того в лицо. Нурымов выбежал из магазина и разнял дерущихся. Тем временем покупатель начал кому-то звонить.
Уже через несколько минут, со слов отца погибшего, к магазину подъехали еще три человека. Нурымов попросил сына зайти за магазин и попытался разрешить конфликт мирно. В ответ один из прибывших сказал: «Меня зовут Нурбол, я хуторский, меня все знают». Продавец, отвечая за сына, все еще пытался договориться с приехавшими мирно: предлагал оплатить пострадавшему лечение, дать денег или угостить в кафе.
К магазину подъехал брат Нурымова Нурганат Гаипбаев. Как выяснилось, он знал того самого Нурбола, который представился «хуторским». Так мужчина обозначил свою принадлежность к району, который в народе получил название «Хутор» — он объединяет села Акбулак, Береке и Рыскулов. Утверждается, что «хуторские» якобы не раз избивали людей, но никогда не несли за это наказания.
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Гаипбаев и Нурымов смогли доказать Нурболу, что пиво, ставшее причиной раздора, тот покупатель так и не оплатил. На словах удалось договориться, что конфликт исчерпан. Приехавшие друзья покупателей отдали деньги за покупку и пожали руки, после чего уехали. Казалось, что все закончилось мирно.
Однако приблизительно через 10 минут компания вернулась, причем уже на трех машинах. «Хуторский» Нурбол зашел в магазин и, как утверждает Нурымов, стал общаться уже более агрессивно. Продавец пытался выпроводить его из магазина, предлагал взять деньги, продукты, но тот требовал привести Шерзата Полата.
В это время к магазину подъехала еще одна группа людей уже на двух автомобилях. По словам Нурымова, компанию возглавлял мужчина, на вид которому было около 40 лет. Тогда же к месту конфликта подоспели друзья Полата — пять или шесть человек. Нурымов пытался дозвониться в полицию, но утверждает, что у него это не получилось. В это время в магазин зашел 40-летний мужчина вместе с двумя девушками и парнем, а на улице началась драка.
Нурымов попытался выбежать на улицу, но, с его слов, получил удар бутылкой по голове и ножом по спине. Когда ему все же удалось вырваться, он услышал выстрел. Собравшаяся компания избивала Полата и его друзей, использовали в драке ножи и приклад ружья.
Незадолго до драки подросток успел позвонить своей матери Гульбаре Бишембиевой и сказал, что сейчас его с отцом и дядей будут бить. Когда женщина добралась до магазина, драка уже была в самом разгаре. Родные утверждают, что мать Полата стали удерживать двое мужчин, пока другие продолжали избивать ее сына. На месте происшествия была и бабушка подростка. Ее толкнули в сторону, после чего она потеряла сознание.
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Гаипбаев вспоминает, как побежал к своему племяннику, обнял его и заметил рану в области легких. Он закрыл ее руками, кричал, что нужно вызвать скорую и завершить драку. Однако понял, что собравшаяся толпа хочет добить подростка. Он крепко обнял его и закрывал своим телом от ударов. Дядя Полата получил четыре ножевых ранения и удар прикладом ружья по голове.
Потасовка закончилась, как говорят очевидцы, ближе к часу ночи. Нападавшие ушли, а Каржаубай Нурымов повез сына и брата в больницу. Там Шерзат Полат скончался. При обследовании врачи обнаружили у него открытую рану сердца, множественные ушибы, гематомы и колото-резаные раны, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму органов грудной клетки.
На следующий день после произошедшего полиция задержала семерых человек. Однако родственники пострадавших считают это несправедливым: по их словам, нападавших было как минимум 13. К тому же двух девушек оформили как свидетелей, хотя очевидцы утверждают, что они тоже были участницами избиения и подавали оружие.
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Перед зданием управления полиции в Талгаре 7 октября собрались десятки людей. Они требовали объективного и справедливого расследования преступления, привлечения к ответственности тех двух девушек, которых видели очевидцы, и обнародовать подробности расследования по этому делу. Некоторые из митингующих были с канистрами в руках и угрожали устроить самоподжог. Спустя полтора часа люди разошлись, а родным погибшего мальчика в управлении полиции разъяснили ход досудебного расследования.
Глава Министерстве внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял расследование под личный контроль. Он пообещал, что все виновные в убийстве Шерзата Полата понесут наказание.
Отец убитого подростка в социальных сетях 10 октября рассказал о том, что расследование дела продолжается. С ним связались представители МВД, которые держат его в курсе событий. Он пообещал делиться информацией об этом резонансном деле. Каржаубай Нурымов требует справедливого суда, хочет решить этот вопрос мирно и по закону. Мужчина также сообщил, что он боится за свою семью: несколько раз ему звонили под разными предлогами и угрожали. Нурымов призвал не поддаваться на провокации, а также поблагодарил всех, кто поддержал его.
Помощь отцу убитого подростка оказал Айтбек Амангельды — брат Салтанат Нукеновой, которую убил ее гражданский муж, бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Амангельды сообщил, что семье погибшего предоставили трех адвокатов, которые согласились работать бесплатно. Вместе с правоохранительными органами они проводят опрос потерпевших. По мнению Амангельды, расследование этого дела должно быть публичным.
Жители Талгара неохотно рассказывают об арестованных. Они заявляли, что мужчины якобы состоят в бандитской группировке и уже не первый раз творят подобные зверства, потому что им кто-то покровительствует. Однако исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Алматинской области Серик Шалхаров утверждает, что это единичный случай и что об организованной преступной группе не идет речи.
Утверждается, что двое из арестованных по делу об убийстве Шерзата Полата якобы ранее привлекались к уголовной ответственности по статье «Хулиганство» и состоят на учете. Шалхаров не стал комментировать эту информацию, но отметил, что они не являются детьми высокопоставленных людей.
Почетный адвокат Александр Почуев отметил, что во всех странах постсоветского пространства наблюдается характерное явление возрождения «гангстерского» движения в духе «новых 90-х».
— Очевидно, что в данном случае правоохранители Казахстана будут вынуждены расследовать не только убийство, но и деятельность организованного преступного сообщества, — считает он.
Речь идет о статье 263 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем».
— Виновникам случившегося по этой статье, согласно УК РК, грозит уголовная ответственность от восьми лет лишения свободы до 20 лет или даже пожизненного срока, — заключил Почуев.