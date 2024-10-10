Роскомнадзор рассказал о судьбе Steam и Discord

Федеральная служба отметила, что в большинстве случаев Steam выполнило требования РКН, удалив около 250 материалов. Там фиксировали, что сервис размещал противоправный контент и вносил ссылки на эти материалы в Единый реестр запрещенной информации.
Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом. «Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы — в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации», — пояснили в Роскомнадзоре.
Комментируя ситуацию с блокировкой Discord, федеральная служба рекомендовала СМИ, блогерам и другим сетевым ресурсам не распространять недостоверную информацию.
Созданный в 2015 году мессенджер Discord позволяет пользователям общаться по видео и голосовой связи и обмениваться сообщениями. Изначально он задумывался как платформа для геймеров. По данным Discord, платформа насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Накануне, 9 октября, Роскомнадзор добавил в список сразу семь страниц, причины не уточнялись. 2 и 7 октября в реестре появились еще три ссылки на Steam. Все эти страницы относятся к Steam Community и не связаны с сообществом напрямую. В феврале РКН на основании решения МВД внесло в реестр конкретную интернет-страницу сообщества Steam за распространение информации о способах изготовления наркотических средств.
8 октября Роскомнадзор заблокировал Discord на территории России. Причиной блокировки названо невыполнение требований ограничить доступ к противоправной информации, размещенной на платформе. В начале октября Роскомнадзор направил требование к администрации сервиса удалить 947 запрещенных материалов. Среди них были призывы к экстремизму и суициду, детская порнография, пропаганда наркотиков и ЛГБТ (Верховный суд РФ признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее на территории страны). Сообщалось, что после обращения регулятора ряд публикаций с этим контентом так и не был удален.