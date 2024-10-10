Роскомнадзор рассказал о судьбе Steam и Discord

8 октября Роскомнадзор заблокировал Discord на территории России. Причиной блокировки названо невыполнение требований ограничить доступ к противоправной информации, размещенной на платформе. В начале октября Роскомнадзор направил требование к администрации сервиса удалить 947 запрещенных материалов. Среди них были призывы к экстремизму и суициду, детская порнография, пропаганда наркотиков и ЛГБТ (Верховный суд РФ признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее на территории страны). Сообщалось, что после обращения регулятора ряд публикаций с этим контентом так и не был удален.