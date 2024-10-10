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Глава Башкирии учредил День курая

Глава Башкирии учредил День курая.

Источник: Башинформ

Сегодня Радий Хабиров на концерте-презентации Госансабля кураистов объявил, что своим указом учреждает новый праздник. Отныне 10 октября в Башкортостане будет отмечаться День курая.

В эти минуты в ГКЗ «Башкортостан» идёт первый концерт нового коллектива, который был учрежден указом Главы Башкирии. Художественный руководитель — заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Азат Аиткулов.

Поздравив коллектив с этим знаменательным днем, Глава республики сделал подарок — автобус для поездок на гастроли.

На сцене исполняются башкирские народные мелодии, песни и танцы.

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