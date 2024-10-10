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Глава Еврокомиссии заявила о предоставлении Молдове 1,8 млрд евро в течение 3 лет

Молдова в течение трех лет получит финансирование от ЕС на развитие проектов экономики и инфраструктуры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В ближайшие три года Европейский союз инвестирует 1,8 миллиарда евро в экономику Молдова. Об этом заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Кишинев на совместном брифинге с президентом Майей Санду.

Средства будут предоставлены для развития инфраструктуры, энергетики и развитие бизнеса.

«Мы верим, что сможем помочь вам удвоить размер вашей экономики за 10 лет, что будет означать больше рабочих мест и лучшее качество жизни. В ближайшие три года мы инвестируем 1,8 миллиарда евро в экономику Республики Молдова», — заявила фон дер Ляйен.

Санду в свою очередь поблагодарила главу Еврокомиссии за обещанную помощь. Президент отметила, что эта поддержка «поможет росту сильной экономики, обеспечивающей хорошо оплачиваемые рабочие места».

«Я уверена, что вместе с вами мы добьемся еще больших успехов, продвигаясь по пути вступления Республики Молдова в Европейский союз. Наша миссия — внести необходимые изменения для построения Европейского союза здесь, дома», — сказала Санду.

ЕС