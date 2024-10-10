Глава Еврокомиссии заявила о предоставлении Молдове 1,8 млрд евро в течение 3 лет

«Мы верим, что сможем помочь вам удвоить размер вашей экономики за 10 лет, что будет означать больше рабочих мест и лучшее качество жизни. В ближайшие три года мы инвестируем 1,8 миллиарда евро в экономику Республики Молдова», — заявила фон дер Ляйен.