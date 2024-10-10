Глава Еврокомиссии заявила о предоставлении Молдове 1,8 млрд евро в течение 3 лет

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В ближайшие три года Европейский союз инвестирует 1,8 миллиарда евро в экономику Молдова. Об этом заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Кишинев на совместном брифинге с президентом Майей Санду.
Средства будут предоставлены для развития инфраструктуры, энергетики и развитие бизнеса.
«Мы верим, что сможем помочь вам удвоить размер вашей экономики за 10 лет, что будет означать больше рабочих мест и лучшее качество жизни. В ближайшие три года мы инвестируем 1,8 миллиарда евро в экономику Республики Молдова», — заявила фон дер Ляйен.
Санду в свою очередь поблагодарила главу Еврокомиссии за обещанную помощь. Президент отметила, что эта поддержка «поможет росту сильной экономики, обеспечивающей хорошо оплачиваемые рабочие места».
«Я уверена, что вместе с вами мы добьемся еще больших успехов, продвигаясь по пути вступления Республики Молдова в Европейский союз. Наша миссия — внести необходимые изменения для построения Европейского союза здесь, дома», — сказала Санду.