Президент Сербии Вучич подписал декларацию, осуждающую действия РФ на Украине

Президент Сербии Александр Вучич поставил свою подпись под Дубровицкой декларацией, осуждающей проводимую Москвой военную операцию на Украине. Документ был принят по итогам саммита в Хорватии, в котором участвовал украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее Вучич впервые за восемь лет не поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В Совфеде связывают его действия с давлением Запада, который «с каждым месяцем сжимает ему удавку».
Президент Сербии Александр Вучич подписал Дубровицкую декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине и выражается поддержка усилиям Киева в процессе интеграции в Евросоюз, пишет издание N1.
Декларация была принята по итогам третьего саммита Украина — Юго-Восточная Европа, прошедшего в хорватском Дубровнике. В Хорватию прилетел и президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы самым решительным образом осуждаем войну России против Украины… преступление против украинского народа, явное нарушение международного права… и большую угрозу миру и безопасности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и всего мира», — говорится в декларации, подписанной лидерами балканских стран.
По информации N1, Вучич настоял на том, чтобы в документе не было пунктов, касающихся санкций в отношении России. Сам президент Сербии после подписания декларации заявил, что смог добиться смягчения формулировок не только по санкциям, но и по вопросам принадлежности Крыма и военной помощи Киеву.
«Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны Сербия уважает свою политику и продолжит ее проводить, это политика независимой, суверенной, и свободолюбивой страны», — сказал он.
В России предположили, что сербский президент подписал документ из-за давления Запада. По мнению заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, Вучич «многие годы пытается маневрировать между Москвой и коллективным Западом», так как Сербия окружена странами НАТО и не имеет собственного выхода к морю.
«Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают Это не означает, что он вдруг нас возненавидел или полюбил Киев. Но это значит, что его просто такими методами пытаются принудить встать на сторону врагов России», — сказал Климов в беседе с «Лентой.ру».
Без поздравлений.
В 2024 году сербский лидер впервые за восемь лет не поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. 7 октября Путину исполнилось 72 года.
По мнению сербского адвоката Николы Лакича, политик не отправлял поздравительных телеграмм, опасаясь возможной реакции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
«В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — цитирует Danas слова Лакича.
По заявлению адвоката, Вучичу «запрещены» контакты не только с президентом РФ, но и с российскими министрами и чиновниками: он даже якобы «поворачивается в туалет, когда видит Лаврова и его делегацию, идущих по коридору».
По словам президента Народно-освободительного движения Сербии Мирослава Паровича, в предыдущие годы поздравление Вучича Путину «читалось во всех новостях и на всех телеканалах». «Однако в этом году полная тишина», — говорит он.
Депутат и лидер партии «Новое лицо Сербии» Милош Парандилович в свою очередь полагает, что поздравления Вучича ничего не значат ни для одного государственного деятеля в мире.
«Посылает ли он какой-то сигнал, не поздравив его с днем рождения, мне слишком странно, чтобы заниматься серьезным анализом, а возмутятся ли дружественные России избиратели, трудно оценить, потому что его медийно-пропагандистская машина до сих пор умудряется исправлять все его махинации и неудачи», — заключил Парадилович.
Ранее Вучич заявил на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге, что после вступления в Евросоюз Сербия не будет продвигать интересы России в ЕС. Он отметил, что неоднократно слышал утверждения о том, что Белград может быть «троянским конем России» в ЕС. Вучич заверил, что, хотя он намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, продвигать ее интересы в Евросоюзе не планирует.
Вучич также сообщил, что не общался с Путиным в течение двух с половиной лет — с начала российской спецоперации на Украине.