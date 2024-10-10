Президент Сербии Вучич подписал декларацию, осуждающую действия РФ на Украине

«Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают Это не означает, что он вдруг нас возненавидел или полюбил Киев. Но это значит, что его просто такими методами пытаются принудить встать на сторону врагов России», — сказал Климов в беседе с «Лентой.ру».