«Смотрите вдвоем на нас напали, бьют лежачего!». Представитель Минобороны России Алаудинов сказал, что Украина пытается втянуть Беларусь в военный конфликт

Украинские власти пытаются втянуть Беларусь в конфликт, чтобы сыграть на публику. Так считает замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, и об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО», — отметил Алаудинов.
Генерал-майор считает, что Украина похожа на Израиль, который в свою очередь пытается втянуть в войну Иран.
«Точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: “Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!” — подчеркнул Алаудинов.
Напомним, что Минск достиг соглашения с Киевом о том, что случаи нарушения государственной границы с помощью беспилотников не будут озвучиваться в СМИ (здесь об этом подробнее). Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил применять силу, спецсредства и оружие против БПЛА (здесь подробности).
А 5 октября президент Беларуси Александр Лукашенко назвал атаку на его вертолет поводом для объявления войны (подробности здесь).