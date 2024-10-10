Депутат объяснил дистанционную работу в Думе и «отъезд в ОАЭ»

«Я с 2005 года никакой коммерческой деятельностью не занимаюсь, — заявил РБК Напсо. — Я не занимался этим с тех пор, как стал помощником депутата. Я разведен со своей супругой уже около двух лет, она занималась и занимается [коммерческой деятельностью], ей это разрешено. Она все декларировала, я свои декларации всегда сдавал».