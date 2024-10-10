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Последние зарубежные новости за 10 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 10 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023

Corriere della Sera: Киев прекратит огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС

Зеленский готов к прекращению огня без признания потери территорий при гарантиях безопасности США и быстром вступлении в ЕС. Путин считает переговоры бесперспективными после событий в Курской области.

Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

США считают, что ВСУ могут удерживать захваченные территории в Курской области несколько месяцев. Зеленский говорил о планах длительного контроля. Минобороны РФ неоднократно сообщало о возвращении населенных пунктов под свой контроль.

Al Jazeera: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане

Израильские силы открыли огонь по объекту на территории штаба миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) в Ливане. Всего израильские военные обстреляли три позиции миротворцев на юге Ливана, в результате чего двое человек получили легкие ранения.

Politico: ЕС откладывает согласование помощи Киеву из-за ситуации в Германии

Евросоюз не может утвердить семилетний бюджет с 2028 года, включающий помощь Украине, из-за «политического паралича» в Германии перед выборами в бундестаг в 2025 году. Проект, скорее всего, отложат до окончания выборов осенью 2025 года.

The Times узнала о планах отправить британских инструкторов на Украину

Британия рассматривает возможность отправки военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ. Это шаг направлен на ускорение и удешевление подготовки новобранцев. Российская сторона называла западных инструкторов законной целью.