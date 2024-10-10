Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 10 октября 2024 года

ЦАХАЛ нанесла удар по школе «Руфайда» в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, в результате чего погибли 26 человек, сообщает агентство Ma’an News. По информации властей Газы, армия знала о наличии детей и женщин, укрывавшихся от бомбардировок, которые в момент атаки получали продовольствие. Также 92 человека были ранены. Власти региона заявили, что противник воспользовался неспособностью больницы «Аль-Акса» предоставить медицинскую помощь населению и обвинили Израиль в геноциде. ЦАХАЛ же заявил, что в школе находились террористы и перед ударом были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения ущерба гражданскому населению.