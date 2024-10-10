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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 10 октября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Обострение ситуации в Иране

Посольство России в Иране настоятельно призвало граждан соблюдать меры безопасности и следить за информацией от дипломатов в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, вызванным возможным ответом Израиля на различные объекты в стране.

Согласно источникам CNN, израильские власти планируют обсудить меры в отношении Ирана в четверг, 10 октября.

Предотвращение теракта в Тель-Авиве

Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и спецподразделение полиции «Гидоним 33» предотвратили теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, задержав пятерых подозреваемых, завербованных ИГ*. Как сообщили в полиции, террористическая ячейка, состоящая из жителей Тайбе, планировала нападение с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. Все участники группы задержаны, у них изъято оружие.

«Полицейские Центрального округа, бойцы спецподразделения “Гидоним 33” и силы ШАБАК предотвратили крупный теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, который планировался пятью жителями Тайбе, создавшими террористическую ячейку, связанную с ИГИЛ*», — говорится в сообщении.

Два задержанных придерживались идеологии ИГИЛ* и намеревались отправиться в зону боевых действий, а также поддерживать контакт с иностранными представителями террористов.

Следствие установило, что участники группы смотрели видеозаписи терактов в Сирии и обсуждали необходимое количество взрывчатки для разрушения башен, у основания которых находится ТЦ.

Обстрел позиций миротворцев ООН

Подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, сообщила Al Jazeera со ссылкой на источники в миротворческой миссии. Одной из атакованных целей стала сторожевая башня на главной базе временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в Накуре, в результате чего двое миротворцев получили легкие ранения. Журналисты отметили, что базы UNIFIL на юге Ливана спроектированы так, чтобы их невозможно было перепутать с другими объектами, а миротворцы передвигаются на белых автомобилях и носят голубые головные уборы.

Удар по школе в секторе Газа

ЦАХАЛ нанесла удар по школе «Руфайда» в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, в результате чего погибли 26 человек, сообщает агентство Ma’an News. По информации властей Газы, армия знала о наличии детей и женщин, укрывавшихся от бомбардировок, которые в момент атаки получали продовольствие. Также 92 человека были ранены. Власти региона заявили, что противник воспользовался неспособностью больницы «Аль-Акса» предоставить медицинскую помощь населению и обвинили Израиль в геноциде. ЦАХАЛ же заявил, что в школе находились террористы и перед ударом были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения ущерба гражданскому населению.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.