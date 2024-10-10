Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 10 октября 2024 года

Обострение ситуации в Иране
Посольство России в Иране настоятельно призвало граждан соблюдать меры безопасности и следить за информацией от дипломатов в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, вызванным возможным ответом Израиля на различные объекты в стране.
Согласно источникам CNN, израильские власти планируют обсудить меры в отношении Ирана в четверг, 10 октября.
Предотвращение теракта в Тель-Авиве
Силы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) и спецподразделение полиции «Гидоним 33» предотвратили теракт в торговом центре Азриэли в Тель-Авиве, задержав пятерых подозреваемых, завербованных ИГ*. Как сообщили в полиции, террористическая ячейка, состоящая из жителей Тайбе, планировала нападение с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. Все участники группы задержаны, у них изъято оружие.
Два задержанных придерживались идеологии ИГИЛ* и намеревались отправиться в зону боевых действий, а также поддерживать контакт с иностранными представителями террористов.
Следствие установило, что участники группы смотрели видеозаписи терактов в Сирии и обсуждали необходимое количество взрывчатки для разрушения башен, у основания которых находится ТЦ.
Обстрел позиций миротворцев ООН
Подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, сообщила Al Jazeera со ссылкой на источники в миротворческой миссии. Одной из атакованных целей стала сторожевая башня на главной базе временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в Накуре, в результате чего двое миротворцев получили легкие ранения. Журналисты отметили, что базы UNIFIL на юге Ливана спроектированы так, чтобы их невозможно было перепутать с другими объектами, а миротворцы передвигаются на белых автомобилях и носят голубые головные уборы.
Удар по школе в секторе Газа
ЦАХАЛ нанесла удар по школе «Руфайда» в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, в результате чего погибли 26 человек, сообщает агентство Ma’an News. По информации властей Газы, армия знала о наличии детей и женщин, укрывавшихся от бомбардировок, которые в момент атаки получали продовольствие. Также 92 человека были ранены. Власти региона заявили, что противник воспользовался неспособностью больницы «Аль-Акса» предоставить медицинскую помощь населению и обвинили Израиль в геноциде. ЦАХАЛ же заявил, что в школе находились террористы и перед ударом были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения ущерба гражданскому населению.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.