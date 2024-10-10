10 октября Газета.Ру Политика

Алаудинов заявил, что ВС РФ смогут освободить Курскую область в скором времени

Военкоры и Telegram-каналы сообщают о переходе ВС РФ к новой фазе контрнаступления в Курской области. По их данным, ВС РФ вернули контроль над Любимовкой и Нижним Клином и движутся в сторону Суджи. Официальных сообщений от Минобороны на данный момент не поступало, однако командир "Ахмата" Апты Алаудинов заявил, что российская армия "сможет в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена".