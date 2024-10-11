Маск призвал свести к минимуму власть ООН

Американский бизнесмен Илон Маск выступил с критикой Организации Объединенных Наций, заявив, что ее влияние на международной арене должно стать минимальным. Об этом он написал в соцсети X*.
«Власть ООН должна быть сведена к минимуму», — сказал Маск.
Ранее Илон Маск поддержал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя. Он назвал инициативу Орбана «хорошей идеей».
Также сообщалось, что американская секретная служба проверяет Маска на угрозу действующему главе США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис после публикации в соцсетях.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.