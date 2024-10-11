Харрисбург
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск призвал свести к минимуму власть ООН

Влияние ООН на международной арене должно стать минимальным.
Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск выступил с критикой Организации Объединенных Наций, заявив, что ее влияние на международной арене должно стать минимальным. Об этом он написал в соцсети X*.

«Власть ООН должна быть сведена к минимуму», — сказал Маск.

Ранее Илон Маск поддержал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя. Он назвал инициативу Орбана «хорошей идеей».

Также сообщалось, что американская секретная служба проверяет Маска на угрозу действующему главе США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис после публикации в соцсетях.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.