Ynet: журналиста из США задержали за разглашение данных об ударе Ирана

Израильские правоохранители задержали американского журналиста Джереми Лоффредо. Подробности сообщает портал Ynet.
Независимый журналист подозревается в разглашении чувствительной информации. Она касается последствий ракетного удара Ирана по израильским военным объектам 1 октября.
Лоффредо сотрудничал с телеканалом Fox News и The Grayzone. Именно из-за материалов на этих площадках о местах попадания иранских ракет он был задержан по факту создания угроз национальной безопасности Израиля.
Так, журналист обнародовал, что снаряды попали по авиабазе Неватим на юге Израиля и штабу разведслужб в центральной части страны. Также он рассказывал аудитории, откуда Тель-Авив наносит удары по сектору газа и где находится личный самолет премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Лоффредо могу обвинить в попытке помочь противнику в военное время информацией. Происшествие может повлечь дипломатический инцидент, так как журналист является гражданином США.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху совершает удары по ХАМАС и «Хезболле», чтобы сохранить свои позиции во власти и спастись от судебных дел.