Ynet: журналиста из США задержали за разглашение данных об ударе Ирана

Так, журналист обнародовал, что снаряды попали по авиабазе Неватим на юге Израиля и штабу разведслужб в центральной части страны. Также он рассказывал аудитории, откуда Тель-Авив наносит удары по сектору газа и где находится личный самолет премьер-министра Биньямина Нетаньяху.