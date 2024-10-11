Сикорский: вопрос эксгумации жертв Волынской резни не будет предметом торга

Эксгумация останков жертв Волынской резни не может быть предметом торга между Украиной и Польшей. Такое заявление сделал глава польского МИД Радослав Сикорский в видео на YouTube-канале.
Польская сторона не будет уступать Киеву в этом вопросе. По словам Сикорского, тема не носит политических характер.
«Это не должно быть предметом каких-либо торгов, это всего лишь обязанность христианина», — указал Сикорский.
Он добавил, что во время своей поездки в Киев уже говорил с украинскими властями. Однако они были крайне недовольны.
Волынской резней называют события июля 1943 года. Тогда украинские националисты напали порядка 150 деревень Волынской области. В результате погибло около 100 тыс. мирных жителей.