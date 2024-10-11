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Сикорский: вопрос эксгумации жертв Волынской резни не будет предметом торга

Польша не намерена уступать Украине в данном вопросе.

Источник: Аргументы и факты

Эксгумация останков жертв Волынской резни не может быть предметом торга между Украиной и Польшей. Такое заявление сделал глава польского МИД Радослав Сикорский в видео на YouTube-канале.

Польская сторона не будет уступать Киеву в этом вопросе. По словам Сикорского, тема не носит политических характер.

«Это не должно быть предметом каких-либо торгов, это всего лишь обязанность христианина», — указал Сикорский.

Он добавил, что во время своей поездки в Киев уже говорил с украинскими властями. Однако они были крайне недовольны.

Волынской резней называют события июля 1943 года. Тогда украинские националисты напали порядка 150 деревень Волынской области. В результате погибло около 100 тыс. мирных жителей.