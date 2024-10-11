Генерал ВВС США Пеппер: сравнил сотрудничество Китая и России с НАТО

Генерал-майор отметил, что Россия и Китай оказывают поддержку друг другу, и их взаимодействие выходит на новый уровень, что может повлиять на НАТО. Он также упомянул, что альянс планирует выпустить отчет в 2025 году, в котором будет рассмотрено российско-китайское сотрудничество и его потенциальные угрозы для западного военного блока.