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Генерал ВВС США Пеппер: сравнил сотрудничество Китая и России с НАТО

Россия и Китай оказывают поддержку друг другу, и их взаимодействие выходит на новый уровень, что может повлиять на НАТО.
Источник: Аргументы и факты

США начинают уделять внимание растущему сотрудничеству между Россией и Китаем, рассматривая это как возможное создание альянса, сопоставимого с НАТО. Такое заявление сделал генерал-майор американских Космических сил Девин Пеппер в ходе обсуждения, организованного Институтом Митчелла для аэрокосмических исследований, описывая характер сотрудничества между странами.

Некоторые считают, что это не такой союз, каким является НАТО в плане взаимной помощи и безопасности. Однако, по мнению Пеппера, его все же можно назвать альянсом.

Генерал-майор отметил, что Россия и Китай оказывают поддержку друг другу, и их взаимодействие выходит на новый уровень, что может повлиять на НАТО. Он также упомянул, что альянс планирует выпустить отчет в 2025 году, в котором будет рассмотрено российско-китайское сотрудничество и его потенциальные угрозы для западного военного блока.

Ранее сообщалось, что США разгневали слова, сказанные российским лидером Владимиром Путины в поддержку единства Китая. Заявление было приурочено к 75-летию дружбы РФ и КНР.