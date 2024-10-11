Генерал ВВС США Пеппер: сравнил сотрудничество Китая и России с НАТО

США начинают уделять внимание растущему сотрудничеству между Россией и Китаем, рассматривая это как возможное создание альянса, сопоставимого с НАТО. Такое заявление сделал генерал-майор американских Космических сил Девин Пеппер в ходе обсуждения, организованного Институтом Митчелла для аэрокосмических исследований, описывая характер сотрудничества между странами.
Некоторые считают, что это не такой союз, каким является НАТО в плане взаимной помощи и безопасности. Однако, по мнению Пеппера, его все же можно назвать альянсом.
Генерал-майор отметил, что Россия и Китай оказывают поддержку друг другу, и их взаимодействие выходит на новый уровень, что может повлиять на НАТО. Он также упомянул, что альянс планирует выпустить отчет в 2025 году, в котором будет рассмотрено российско-китайское сотрудничество и его потенциальные угрозы для западного военного блока.
Ранее сообщалось, что США разгневали слова, сказанные российским лидером Владимиром Путины в поддержку единства Китая. Заявление было приурочено к 75-летию дружбы РФ и КНР.