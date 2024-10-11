Bloomberg: Зеленский сообщил о дефиците военной техники у ВСУ

Украинские военные столкнулись с серьезной нехваткой конкретных видов вооружений, в то время как ситуация на передовой в Донбассе остается крайне сложной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Bloomberg.
Зеленский отметил, что армия Украины испытывает нехватку вооружения и выразил намерение организовать в следующем месяце вторую встречу на высшем уровне, чтобы приблизить завершение конфликта с Россией.
По данным агентства, украинский лидер обратился к Макрону с просьбой о поддержке перед планируемым саммитом. В беседе с журналистами Зеленский рассказал, что представил французскому президенту свой «план победы», подчеркнув, что имеющихся поставок от Франции оказалось недостаточно для Украины.
Также Зеленский указал, не предлагал европейским лидерам обсуждать прекращение военных действий.
Ранее сообщалось, что «план победы» Зеленского не поддержали в США. По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, американский лидер Джо Байден хочет переложить на Европу и Киев ответственность за реализацию этого плана.