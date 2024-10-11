Bloomberg: Зеленский сообщил о дефиците военной техники у ВСУ

Украинские военные столкнулись с серьезной нехваткой конкретных видов вооружений, в то время как ситуация на передовой в Донбассе остается крайне сложной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Bloomberg.