Алаудинов: Зеленского вряд ли оставят в живых на фоне провалов ВСУ

«Не так все радужно, как он (Зеленский — прим.) хотел бы. И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений», — заявил генерал-майор.