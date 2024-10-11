Минск ввел лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука

Постановление было утверждено премьер-министром Романом Головченко. Теперь экспорт указанных видов сельскохозяйственной продукции, независимо от места их происхождения, возможен исключительно при наличии разового разрешения. Такие лицензии будет оформлять министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом.