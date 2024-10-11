Зеленский утверждает, что очередная конференция по Украине пройдет в ноябре

Украинский лидер Владимир Зеленский уверяет, что следующая конференция, посвященная разрешению конфликта в стране, запланирована на ноябрь. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
По словам Зеленского, план мероприятия уже готов. Однако конкретная дата возможного саммита неизвестна.
До этого администрация украинской стороны официально информировала, что вторая конференция по разрешению украинского кризиса, которую планировали провести в ноябре, не состоится. Данные подтверждала советник главы офиса Зеленского Дарья Заровная.
Ранее сообщалось, что Киев намерен провести второй «мирный саммит» до конца текущего года, пригласив к участию Россию. Однако украинские власти не планируют прямых переговоров с Москвой.